Grame Souness, antigo treinador do Benfica, que se notabilizou, enquanto jogador, ao serviço do Liverpool, voltou a criticar Paul Pogba, mas desta vez o médio do Manchester United respondeu, dizendo que nem sabia quem era o antigo jogador escocês.

Uma história que já vem de trás. Graeme Souness, no papel de comentador, já tinha dito que Paul Pogba era «egoísta» e que se fazia notar mais pelo estilo «cool» do que propriamente pelo que dava à equipa.

Agora o comentador escocês, mesmo com Paul Pogba lesionado, voltou a lançar mais uma farpa ao internacional francês, num artigo publicado no Sunday Times. «O Pogba tem tudo para ser um jogador de topo – grande atleta e super-técnica – mas a sua atitude no jogo é a oposta. Ela entra em campo com apenas um propósito: “Vou mostrar a toda a gente como sou esperto e a estrela do espetáculo", atirou Souness.

Desta vez, Paul Pogba não se ficou e respondeu. «Eu nem sabia quem ele era, a sério. Ouvi dizer que foi um grande jogador e coisas assim. A cara não me é estranha, mas o nome não me diz nada. Não sou pessoa para ficar a ouvir os comentadores no final dos jogos. Vejo muito futebol, mas depois não fico a ouvir o que eles dizem. Gosto de me focar só no futebol», atirou o médio francês.

Palavras que atingiram Souness que fez questão de reagir, em conversa com Jamie Carragher, na Sky Sports. «Veio-me à memória aquele ditado do futebol que diz: põe as tuas medalhas na mesa. Eu tenho uma mesa grande», atirou o antigo jogador, em alusão aos títulos que conquistou ao longo da carreira.

De facto, Souness, enquanto jogador, foi cinco vezes campeão de Inglaterra com o Liverpool, conquistou três Taças dos Campeões e ainda três Taças da Liga.

Pogba, por seu lado, também conta com um currículo recheado, aos 27 anos. Tem quatro títulos na Série A, com a Juventus, e uma Liga Europa, com o United, além de ter sido campeão do Mundo, com a França.