Um empresário de jogadores foi detido em Inglaterra depois de alegadamente ter ameaçado um jogador de um clube da Premier League com uma arma de fogo.

Não há muita informação sobre este incidente, uma vez que a investigação está a decorrer, mas o clube do jogador em causa, na casa dos vinte anos, já está a par da situação.

No decorrer do mesmo incidente também há o registo de outra vítima que terá sido alvo de chantagem e ameaças da parte do mesmo individuo. Nas duas situações, revela a polícia, não há registo de feridos.

A polícia dá apenas conta da detenção de um homem de 31 anos, a 8 de setembro do presente ano, por posse de arma, chantagem e ainda por conduzir sem carta de condução