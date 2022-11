Houve um português em destaque neste sábado em Manchester. Mas não foi um dos nomes habituais.

Carlos Borges. Já ouviu falar?

O jovem avançado de 18 anos joga no Manchester City e marcou um poker no dérbi dos sub-21 que os citizens venceram por 6-1.

Quatro golos fariam do português sempre um destaque, mas ganha ainda maior destaque porque depois de apontar o terceiro golo, Borges imitou o mais recente festejo de… Cristiano Ronaldo.

Terá sido homenagem ao compatriota, ou provocação ao ídolo dos adeptos do Man. Utd?

FULL-TIME | Manchester United U21s 1-6 Manchester City EDS.



Four goals from Carlos Borges alongside goals from Dire Mebude and Will Dickson wrap up the three points at Leigh Sports Village.



🔵 #ManCity #PL2 pic.twitter.com/qtJKOCT44T