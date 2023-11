O Fulham-Manchester United vai ser histórico na Premier League.

Pela primeira vez na história da competição, uma mulher vai exercer funções de 4.º árbitro.

Rebecca Welch, árbitra desde 2010, tem 39 anos e não é a primeira vez que faz história no futebol masculino em Terras de Sua Majestade. Em abril de 2021 tornou-se na primeira mulher a dirigir um jogo da League Two (quarto escalão) e no ano passado tornou-se também na primeira juíza a arbitrar um jogo da Taça de Inglaterra: o Plymouth Argyle-Birmingham City.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que uma mulher integra uma equipa de arbitragem de um jogo da Liga inglesa: antes Wendy Toms, Sian Massey-Ellis e Natalie Aspinall também o fizeram, todas na condição de assistentes.

O Fulham-Manchester United, que coloca frente a frente vários portugueses, joga-se no sábado a partir das 12h30 e pode ser determinante para o futuro de Erik Ten Hag à frente dos Red Devils.