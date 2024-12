Ange Postecoglou, treinador do Tottenham, foi vaiado depois da derrota diante do Bournemouth (0-1) e chegou a confrontar os adeptos dos Spurs com uma acesa troca de palavras junto às bancadas. Mais a frio, o treinador australiano desvalorizou o assunto e diz que tem de «lidar» com a frustração dos adeptos que, nos últimos seis jogos, em todas as competições, só festejaram uma vitória.

«Não estava a gostar do que estava a ser dito porque sou um ser-humano, mas tenho de lidar com isso. Já ando por aqui há tempo suficiente para perceber que quando as coisas não estão a correr bem, tens de compreender a frustração e a desilusão», destacou o treinador em conferência de imprensa.

O Tottenham perdeu com o Bournemouth (0-1), na quinta-feira, e foi ultrapassado pelo adversário direto, caindo para o décimo lugar da classificação da Premier League.

«Eles estão, com razão, desapontados esta noite porque deixamos um jogo de futebol escapar do nosso controlo. Estou bem com tudo isso. Eles estão desapontados e com razão. Deram-me algum feedback direto que eu acho que foi levado em consideração. Tudo o que posso dizer é que estou muito dececionado com esta noite e estou determinado em recuperar e continuarei a lutar até o conseguirmos», referiu ainda.

Ficou apenas por saber o que o adepto terá dito que Postecoglou não gostou de ouvir. «Não vai ser por mim que vão saber, amigos», referiu ainda o treinador.

O momento em que Ange Postecoglou se dirige aos adeptos: