O Tottenham venceu este domingo o Man. United por 1-0, numa partida que ficou marcada pelo elevado número de lesionados na equipa comandada por Ruben Amorim.

Sendo as lesões um tema recorrente também na equipa de Londres, Ange Postecoglou foi questionado se sentia alguma «empatia» para com o treinador português.

O técnico dos «spurs» reconheceu o trabalho que Amorim teve para apresentar uma equipa «com jogadores fora da posição e miúdos no banco», mas deixou uma mensagem mais forte logo de seguida.

«Se procurar no meu gabinete não há certamente cartões de simpatia de outros treinadores mas claro que há empatia. Eu consegui ver hoje o Ruben [Amorim], ele teve que montar uma equipa com jogadores fora da posição, com miúdos no banco. Bem-vindo ao meu mundo. Isto foi para um jogo, agora que faça isso por dois meses».

De recordar, Amorim não pôde contar com Diallo e Lisandro Martínez, lesionados até ao final da temporada, bem como Ugarte, Eriksen, Yoro e Mainoo também indisponíveis por lesão. A única substituição feita pelo técnico de 40 anos no encontro contra o Tottenham foi realizada já depois do minuto 90.