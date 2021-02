Mais do que extremamente contente, José Mourinho era um homem aliviado depois de golear o Burnley por 4-0 em jogo da Premier League.

O treinador português sublinhou, em declarações à Sky Sports, a importância deste triunfo no campeonato.

«Precisávamos muito dos três pontos para a confiança, da vitória para a confiança da equipa e para os jogadores recuperarem o sorriso. Isso é o mais importante. Ganhámos na quarta, mas era outra competição e um oponente diferente. Precisávamos de uma boa vitória na Premier League», começou por dizer.

«É muito bom marcar na primeira oportunidade para uma equipa que não está a jogar particularmente bem, que não está a perder jogos e que tem sofrido golos ao primeiro erro que comete nos jogos. Hoje as coisas foram diferentes», acrescentou.

Mourinho falou ainda sobre Bale, elogiando a exibição do jogador que terminou como figura do jogo, com dois golos marcados e uma assistência.

«Estou muito contente pelo Bale, porque ele é um pouco calado, provavelmente lê jornais, ou ouve – ou talvez não porque tem a escola toda por causa do Real Madrid e talvez ignore», brincou, assumindo estar «muito contente» pela exibição do galês.