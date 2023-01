O Aston Villa venceu o Leeds por 2-1 no jogo de abertura da 2.ª volta da Premier League.

No Villa Park, os villans colocaram-se em vantagem logo aos 3 minutos por intermédio de Leon Bailey e ampliaram a vantagem aos 64 minutos por Emiliano Buendia.

O melhor que o Leeds conseguiu foi reduzir já perto do fim por Patrick Bamford.

O Aston Villa segue no 11.º lugar da Liga inglesa com 25 pontos, enquanto o Lees é 14.º com 17, apenas mais três do que o Everton a primeira equipa na zona de despromoção.