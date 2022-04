Era um duelo de «aflitos», e sorriu o Burnley.

Esta noite, a formação orientada por Sean Dyche venceu o clube de Liverpool, por 3-2, em jogo atrasado da 19.ª jornada da Premier League.

Aos 12 minutos, Maxwel Cornet assistiu e Nathan Collins abriu o marcador, mas a vantagem durou pouco. Richarlison empatou de penálti aos 18 minutos e virou o marcador em cima do intervalo, novamente da marca dos onze metros.

Antes da hora de jogo, Jay Rodríguez deixou novamente tudo empatado e a cinco minutos dos 90, Cornet, assistido por Vydra, fez o 3-2 final para o conjunto da casa.

Com esta vitória, o Burnley continua na zona de despromoção, mas agora a apenas um ponto precisamente do Everton – que não contou com o português André Gomes em campo –, a primeira equipa acima da linha de água.