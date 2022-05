O Chelsea empatou em casa com o Leicester a um golo e somou o ponto de que necessitava para terminar a Premier League no terceiro lugar.

James Maddison inaugurou o marcador para os visitantes aos 6 minutos, mas os Blues empataram ainda na primeira parte, por intermédio de Marcos Alonso.

O Chelsea foi superior durante praticamente todo o jogo, procurou a reviravolta, mas acabou por ter de contentar-se com a soma de apenas um ponto. Que também serve para o objetivo de fechar a Liga inglesa no pódio, já que tem um diferença entre golos marcados e sofridos (+42) muito mais favorável do que o Tottenham (+24), que segue no quarto lugar a três pontos e a uma jornada do fim.

Teoricamente, o Chelsea ainda pode cair para o quarto lugar, mas na prática é improvável. Muitíssimo improvável.

No mínimo.