Kevin de Bruyne foi eleito, pela primeira vez na carreira, o jogador do ano na Premier League para a Associação de Futebolistas Profissionais.

O médio do Manchester City bateu a concorrência num ano dominado pelo Liverpool, que se sagrou campeão com 18 pontos de vantagem sobre o segundo classificado e foi a equipa mais representada na eleição para o onze da época, com um total de cinco jogadores: Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson e Sadio Mané.

Trent Alexander-Arnold foi distinguido com o prémio de jogador do ano e Marcus Rashford, avançado do Manchester United, recebeu o prémio de mérito.