O Everton regressou esta noite às vitórias na Premier League, ao vencer por 2-1 no terreno do Leeds.

Com André Gomes a titular no meio-campo, os toffees resolveram a partida ainda na primeira parte: Sigurdsson abriu o marcador aos nove minutos, Calvert-Lewin fez o 2-0 perto do intervalo.

O máximo que a equipa de Bielsa - lançou Hélder Costa a três minutos dos 90 - conseguiu foi reduzir, logo no início da etapa complementar. O 2-1 foi da autoria de Raphinha, antigo jogador do Sporting e do Vitória de Guimarães.

Com este resultado, o Everton segue no sexto lugar, com 36 pontos. O Leeds, por sua vez, está em 11.º, com 29.