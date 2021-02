O Fulham somou esta noite a quinta vitória na Premier League, ao triunfar na receção ao Sheffield United (1-0), em jogo da 25.ª jornada.

Com Ivan Cavaleiro no onze inicial – foi substituído a 12 minutos dos 90 –, o emblema londrino colocou-se em vantagem à hora de jogo, fruto de um golo de Lookman, que viria a revelar-se decisivo.

Com este resultado, o Fulham soma agora 22 pontos e está a três do Newcastle, a primeira equipa em zona de permanência. O Sheffield está no último lugar, com 11 pontos.

Refira-se que mais cedo, Burnley e West Brom não saíram do nulo. O Liverpool perdeu o dérbi frente ao Everton, ao passo que o Chelsea empatou em Southampton.