O Fulham de Marco Silva perdeu fora com o Bournemouth por 1-0 e caiu do oitavo para o nono posto da Premier League.

Antoine Semenyo assinou o único golo do jogo, quando ainda não estava sequer esgotado o primeiro minuto de jogo (52 segundos).

Com este resultado, o Fulham - que vinha de um triunfo na receção ao líder Liverpool - fica mais longe dos lugares europeus e é ultrapassado pelo Bournemouth, que soma os mesmos 48 pontos do que os Cottagers, mas tem melhor diferença entre golos marcados e sofridos.

A seis jornadas do fim da Premier League, a equipa do sul de Inglaterra, que tem o ex-Benfica Tiago Pinto a liderar as operações de futebol, já igualou o melhor registo pontual na competição e pode ainda terminar a época com a melhor classificação de sempre: acima do nono lugar atingido em 2016/17.