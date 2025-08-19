Yoane Wissa decidiu endurecer a posição na novela de mercado que o envolve. O avançado congolês, de 28 anos, apagou todas as publicações relacionadas com o Brentford no Instagram, deixou de seguir o clube e até colocou a imagem de perfil a preto. Um gesto de clara insatisfação, que chega numa altura em que força a transferência para o Newcastle.

Segundo a imprensa inglesa, dirigentes do Newcastle já demonstraram há pelo menos duas semanas um certo pessimismo em relação à possibilidade de fechar um acordo por Wissa, apesar das constantes notícias de que as negociações estariam avançadas.

O Brentford não está disposto a vender o jogador a qualquer preço. Inicialmente, falava-se numa saída a rondar os 30 milhões de euros, mas o clube londrino já subiu a fasquia e exige mais de 70 milhões para libertar o futebolista que entrou no último ano de contrato.

O impasse acaba por estar ligado à situação do próprio Newcastle com Alexander Isak, que se recusa a jogar enquanto tenta forçar uma transferência para o Liverpool. Assim como o Brentford, os «magpies» também mantêm uma postura firme: insistem que o atacante sueco não está à venda, a menos que o Liverpool aceite pagar 174 milhões de euros e que o clube consiga contratar dois novos avançados antes do fim da janela de mercado de transferências.

Wissa foi mesmo afastado da estreia do Brentford na Premier League frente ao Nottingham Forest, que a equipa de Nuno Espírito Santo venceu por 3-1.

O Newcastle vê em Wissa o reforço ideal para o ataque, numa fase em que perdeu Callum Wilson e também enfrenta a incerteza em torno de Alexander Isak, cuja saída poderia ajudar a desbloquear o negócio. Além disso, o Brentford também pretende garantir primeiro um substituto antes de dar luz verde ao negócio.

Na temporada passada, Wissa marcou 20 golos e fez cinco assistências em 39 jogos, tornando-se numa peça-chave na frente de ataque do Brentford.