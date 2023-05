O Leeds United perdeu em Londres com o West Ham por 3-1 e uma vitória na última jornada da Premier League pode não chegar para evitar a despromoção ao Championship.

Os comandados de Sam Allardyce ainda estiveram a ganhar graças a um golo do ex-Benfica Rodrigo aos 17 minutos e a sorte até parecia com o técnicos dos Whites, que a dada altura até encontrou uma nota de 5 libras no relvado.

Só que o West Ham chegou ao empate aos 31 minutos por Declan Rice, Jarrod Bowen virou aos 72 minutos e Lanzini assinou o 3-1 final já em tempo de compensação.

Com este resultado, o Leeds mantém-se no 18.º lugar da Premier League com 31 pontos, menos 3 do que o Everton, a equipa imediatamente acima da zona de descida.

Também neste domingo, já despromovido Southampton perdeu fora com o Brighton & Hove Albion por 3-1. O Brighton deverá terminar a Premier League no 6.º lugar, posição que dá acesso à Liga Europa.