A Premier League marcou uma reunião de emergência com todos os clubes para esta sexta-feira, em reação ao comunicado do Arsenal que dá conta que o treinador Mikel Arteta fez um teste positivo de Covid-19.

Num curto comunicado, a liga inglesa dá conta que convocou todos os clubes para analisar o calendário e acrescenta que, até lá, não vai fazer mais nenhum comentário sobre a atual situação.

«À luz do comunicado do Arsenal desta noite a confirmar que o treinador principal Mikel Arteta fez um teste positivo de Covid-19, a Premier League convocou uma reunião de emergência com todos os clubes para amanhã (sexta-feira) para analisar o calendário. A Premier League não vai fazer mais comentários sobre este assunto».