O veredito foi dado a conhecer esta terça-feira: a Premier League não apresentou queixas a qualquer clube por infrações às regras de lucro e sustentabilidade.

No exercício referente à época 2023/24, o organismo não encontrou evidências que os clubes tivessem registado perdas superiores a 105 milhões de libras num período de três anos.

Na última temporada, Everton e Nothingham Forest chegaram a receber uma dedução de pontos, oito e quatro respetivamente, por infrações aos requisitos financeiros da Premier League, sendo que o Leicester, inicialmente também castigado, viu a sanção ser suspensa depois da despromoção ao Championship.

Esta época, o Manchester City tem sido alvo de muitas críticas e a Premier League chegou a ameaçar com a expulsão da competição. No entanto, a decisão conhecida esta terça-feira torna a acusação pouco provável de ser levada avante.

O Chelsea, outro clube muito criticado pelos elevados gastos nos mercados de transferências, tendo gasto 747 milhões de libras só na época de 2022/23, vendeu a equipa feminina à empresa-mãe do clube, dois dias antes do final do seu exercício financeiro, a fim de evitar males maiores.