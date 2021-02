Cresce a expetativa quanto à possibilidade da última jornada da Premier League, prevista para 23 de maio, já contar com adeptos nas bancadas, depois do primeiro-ministro Boris Johnson ter apresentado esta segunda-feira, na Câmara dos Comuns, um plano de desconfinamento gradual que prevê o regresso parcial dos adeptos a partir de dia 17 de maio.

Ao contrário do desconfinamento por regiões que estava previsto, o primeiro-ministro apresentou um plano para todo o país. No que diz respeito aos eventos desportivos, nas modalidades (indoor) será permitida a entrada de adeptos até cinquenta por cento da capacidade dos pavilhões, até um máximo de mil adeptos, enquanto nos desportos ao ar livre, também é permitido abrir portas a cinquenta por cento da capacidade dos recintos, mas também com um máximo de 4 mil adeptos.

O governo inglês abre uma exceção para os estádios de futebol, alargando a capacidade até dez mil adeptos ou um quarto da capacidade do recinto, desde que não ultrapasse a fasquia dos dez mil.

A proposta abre, assim, espaço para que os adeptos, pelo menos alguns, possam assistir à última jornada da Premier League, prevista para 23 de maio, um domingo. Com o Manchester City com uma confortável vantagem de dez pontos sobre o vizinho United, será então possível aos adeptos verem a equipa de Pep Guardiola levantar o troféu de campeão no final do jogo com o Everton, no Estádio Etihad.

Também está em estudo a possibilidade de abrir as portas aos adeptos na final da Taça de Inglaterra no Estádio de Wembley. Embora a segunda prova inglesa esteja marcada para 15 de maio, dois dias antes do levantamento das restrições, o governo está a equacionar a possibilidade de utilizar este jogo como teste.

A federação inglesa (FA) e a liga inglesa (EFL) estavam também a trabalhar numa proposta para permitir a entrada de adeptos nas finais de Wembley, juntando a final da Taça da Liga à final da Taça de Inglaterra e, nesse sentido, já tinham adiado a final da Taça da Liga de 28 de fevereiro para 25 de abril.

As duas organizações defendem que as duas finais podiam servir de testes para os sete jogos que a Inglaterra vai receber do Euro 2020.