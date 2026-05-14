Premier League: sucessor de Ruben Amorim candidato a treinador do ano
Michael Carrick concorre ao prémio com Arteta, Guardiola, entre outros, numa lista sem portugueses
Michael Carrick concorre ao prémio com Arteta, Guardiola, entre outros, numa lista sem portugueses
A Premier League revelou esta quinta-feira a lista de nomeados ao prémio de melhor treinador da temporada.
Sem nenhum português entre os nomeados, a lista de seis candidatos tem como protagonistas Mikel Arteta (Arsenal) e Pep Guardiola (Manchester City). Os dois técnicos espanhóis estão na luta pelo título inglês que pode ser decidido apenas na última jornada.
Os restantes nomes que compõem a lista são Michael Carrick, sucessor de Ruben Amorim no Manchester United, Keith Andrews (Brentford), Andoni Iraola (Bournemouth) e Regis le Bris (Sunderland).
De todos os nomeados, Pep Guardiola é o único já venceu o prémio, ocupando o segundo lugar na lista dos maiores vencedores com cinco prémios, com grande distância para o primeiro: Sir Alex Ferguson, vencedor por 11 vezes.
O único português a ser considerado melhor treinador da Premier League foi José Mourinho. O atual técnico do Benfica divide o terceiro lugar dos mais titulados com Arsene Wenger, depois de ter vencido o prémio por três vezes no conjunto das duas passagens pelo Chelsea (2004/05, 2005/06 e 2014/15).