A Premier League revelou esta quinta-feira a lista de nomeados ao prémio de melhor treinador da temporada.

Sem nenhum português entre os nomeados, a lista de seis candidatos tem como protagonistas Mikel Arteta (Arsenal) e Pep Guardiola (Manchester City). Os dois técnicos espanhóis estão na luta pelo título inglês que pode ser decidido apenas na última jornada.

Os restantes nomes que compõem a lista são Michael Carrick, sucessor de Ruben Amorim no Manchester United, Keith Andrews (Brentford), Andoni Iraola (Bournemouth) e Regis le Bris (Sunderland).

De todos os nomeados, Pep Guardiola é o único já venceu o prémio, ocupando o segundo lugar na lista dos maiores vencedores com cinco prémios, com grande distância para o primeiro: Sir Alex Ferguson, vencedor por 11 vezes.

O único português a ser considerado melhor treinador da Premier League foi José Mourinho. O atual técnico do Benfica divide o terceiro lugar dos mais titulados com Arsene Wenger, depois de ter vencido o prémio por três vezes no conjunto das duas passagens pelo Chelsea (2004/05, 2005/06 e 2014/15).