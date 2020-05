A Premier League votou por unanimidade a favor do regresso dos treinos em pequenos grupos a partir desta terça-feira à tarde. O contacto físico ainda não está autorizado e as distâncias de segurança protocoladas têm de ser respeitadas.

Em comunicado, a Premier League informa que esta medida foi tomada após consulta a jogadores, treinadores, médicos de clubes, peritos independentes e governo.

Em declarações à Sky Sports, o secretário de estado do Desporto do Reino Unido, reiterou que o futebol em Inglaterra poderá regressar em junho. «Tivemos reuniões muito produtivas com a federação (FA), com a liga de futebol (EFL) e a Premier League. Estamos a trabalhar muito para tentar voltar, apontando para meados de junho, mas o critério número um é a segurança pública», referiu Oliver Dowden.

A Liga inglesa, interrompida desde março, é liderada pelo Liverpool. Os reds somam 82 pontos a nove jornadas do fim, mais 25 do que o Manchester City. O conjunto da cidade dos Beatles pode sagrar-se matematicamente campeão ao fim de 30 anos de «seca» na jornada do reatamento da competição.