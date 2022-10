Depois de um empate e uma derrota, o West Ham regressou esta noite às vitórias na Premier League, na receção ao Bournemouth (2-0), no encontro que fechou a jornada 13 da competição.

Kourt Zouma abriu o marcador aos 45 minutos, assistido por Soucek, e Benrahma, aos 90+2 minutos, fechou o resultado, de penálti.

O West Ham está agora no décimo lugar do campeonato inglês, com 14 pontos. Tem mais um ponto do que o Bournemouth, 14.º classificado.