O presidente da Premier League, Garry Hoffman, vai deixar o cargo em janeiro de 2022, anunciou o organismo. Em causa está o desagrado manifestado pelos clubes ingleses com a venda do Newcastle a um fundo com ligações à Arábia Saudita.

«Foi um privilégio liderar a Premier League ao longo das duas últimas épocas, quando o espírito do futebol inglês foi mais importante do que nunca. Agora, decidi que chegou o momento de me retirar e permitir que uma nova liderança conduza o Liga neste próximo e excitante período», disse Gary Hoffman, em declarações divulgadas no site oficial da Premier League.

No mesmo comunicado, a Premier League agradece a Hoffman o compromisso com que liderou o organismo desde abril de 2020, realçando que o ainda presidente «liderou a Liga durante o período mais desafiante da história, deixando-a mais reforçada do que nunca».

O processo de escolha do próximo presidente começará imediatamente, refere o organismo composto pelos 20 clubes que competem no principal escalão do futebol britânico.

O pedido de demissão de Gary Hoffman surge um mês depois de 18 dos 20 clubes que competem na Liga inglesa terem manifestado desagrado pelo facto de a Premier League ter autorizado a venda do Newcastle ao Public Investment Fund (PIF).

Apenas o próprio Newcastle e o Manchester City - que também é propriedade de um fundo dos Emirados Árabes Unidos – não se juntaram a este protesto.

O Newcastle foi vendido ao Public Investment Fund (PIF), que vai injetar, segundo a imprensa britânica, 300 milhões de libras (cerca de 333 milhões de euros) no clube do norte de Inglaterra.

O PIF é um fundo de investimento com ligações à Arábia Saudita, mas a Premier League deu ‘luz verde’ ao negócio, depois de ter recebido garantias de que não existe qualquer ligação ao governo saudita, que tem sido acusado, reiteradamente, de desrespeitar os direitos humanos.