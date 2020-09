O primeiro jogo com público em Inglaterra desde março aconteceu no fim de semana passado, no recinto do Cambridge United, um encontro que marcou o primeiro passo de um programa da Liga inglesa que prevê a retoma gradual dos adeptos aos estádios.

Já este fim de semana, nove jogos distribuídos pelo Championship, League One e, ainda, League Two, estão também autorizados a receber público nas bancadas.

A lotação máxima permitida foi fixada nas mil pessoas, mas os clubes continuam em negociação com as autoridades governamentais para alargar esse número a partir de outubro.

Apesar da abertura de portas dos estádios, os adeptos continuam obrigados a cumprir as normas de distanciamento social.