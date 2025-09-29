No final da conferência de imprensa de antevisão ao Chelsea-Benfica, José Mourinho distribuiu cumprimentos aos jornalistas britânicos.

À saída da sala de imprensa de Stamford Bridge, o agora treinador das águias deparou-se com mais uma cara conhecida: uma senhora de cabelos brancos. Levantou os braços e abraçou-a, detendo-se à conversa com ela durante algum tempo.

Mas quem era aquela senhora que mereceu de José Mourinho um tratamento especial? Trata-se de Thresa Conneely, a segunda funcionária mais antiga do Chelsea e membro do departamento de imprensa e de acreditações dos Blues. É ela que garante que nada falta - entre comida, bebida e outros serviços essenciais para um serviço sem sobressaltos - aos jornalistas em dias de jogo.