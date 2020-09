Um dos jogadores em maior destaque na Premier League na altura, Alexis Sánchez trocou o Arsenal pelo Manchester United no início de 2018, mas as coisas não correram bem.

O avançado chileno não se conseguiu afirmar em Old Trafford e no início da época passada foi emprestado ao Inter de Milão, clube pelo qual se vinculou em definitivo no mês passado.

Nas redes sociais, Alexis explicou mal o que se passou nos red devils.

«Aceitei a oportunidade de ir para o Manchester United, era tentador e bom para mim, gostava muito do clube quando era criança. Acabei por assinar, mas não perguntei o que se passava dentro do clube. Às vezes há coisas que só percebes quando chegas ao clube e lembro-me que no primeiro treino percebi muitas coisas», começou por dizer.

«Depois do treino, cheguei a casa e disse à minha família e ao meu agente: ‘Não dá para quebrar o contrato e voltar para o Arsenal?’ Eles riram e eu disse que havia qualquer coisa que não estava bem. Mas assinei, já lá estava. Depois dos primeiros meses continuei a ter a mesma sensação, não estávamos unidos como equipa», prosseguiu.

Alexis frisou que a equipa não era a família que devia ser e relembrou o jogo em que José Mourinho, na altura treinador, não o convocou.

«A imprensa disse que muitas coisas foram culpa minha, mas às vezes um jogador depende do ambiente, da família que se forma em torno dele, e acho que naquele momento não éramos realmente uma família. Isso traduziu-se em campo, mas como era preciso culpar alguém, culparam-me a mim.»

«Lembro-me de não ser convocado no jogo frente ao West Ham, isso nunca me tinha acontecido. Isso incomodou-me muito, nesse mesmo dia disse que não era possível passar de ser um dos melhores jogadores da Premier League para aquilo no espaço de cinco meses», atirou.