Os jogos desta terça-feira da Premier League que tenham jogadores muçulmanos a cumprir o Ramadão podem ser parados por breves instantes para que os atletas possam alimentar-se logo após o pôr do sol.

De acordo com a BBC Sport, o início dos encontros que arrancam às 19h45 - o Bournemouth-Brighton & Hove Albion, o Leicester-Aston Villa e o Leeds-Nottingham Forest - poderá ser protelado por alguns minutos para que os jogadores possam alimentar-se. Caso isso não aconteça, poderá chegar-se a um entendimento para que as partidas sejam paradas por breves instantes antes de um pontapé de baliza, livre ou lançamento de linha lateral, por exemplo.

O Chelsea-Liverpool começa às 20h00, pouco depois do pôr do sol, altura em que quem está a cumprir o Ramadão pode voltar ingerir alimentos sólidos e líquidos e interromper o jejum entre o nascer e o pôr do sol.

O período do Ramadão cumpre-se este ano entre 23 de março e 21 de abril.