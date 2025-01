Marcus Rashford não vive os melhores momentos em Manchester depois de não ser opção para Ruben Amorim durante quatro partidas consecutivas. No último jogo até regressou ao banco, mas não chegou a entrar.

Ora, na imprensa internacional têm sido publicadas diversas notícias que dão conta de uma possível saída do inglês já no mercado de janeiro face ao descontentamento desde a chegada do treinador português. Esta quarta-feira, o The Sun afirmou que Rashford abordou a agência Stellar para conseguir sair do clube e rumar à Arábia Saudita.

Confrontado com estas alegações, o avançado do Manchester United mostrou-se desagradado e intitulou esta situação de «ridícula».

«Nas últimas semanas foram escritas muitas histórias falsas, mas isto está a tornar-se ridículo. Nunca me encontrei com nenhuma agência e não tenho quaisquer planos para…», escreveu no Instagram.