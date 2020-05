Raúl Jiménez, internacional mexicano do Wolverhampton, é um dos avançados mais cobiçados do mercado. O antigo avançado do Benfica diz que está contente no Wolverhampton e na Premier League, mas se surgir um convite do Real Madrid ou do Barcelona não vai deixar passar a oportunidade.

«Tenho visto nas redes sociais que já me puseram no Real Madrid, no Chelsea, no Manchester United, no Arsenal, todos os dias há uma equipa nova que me quer. Tenho de estar tranquilo. Se estão a falar de mim é porque estou a fazer as coisas bem, mas gostava de continuar em Inglaterra, estou contente aqui, estou adaptado e gosto da ideia», começa por destacar Jiménez numa entrevista ao canal de desporto ESPN.

No entanto, o antigo avançado do Benfica tem consciência que há convites que não podem ser recusados. «Se me dizes que amanhã chega uma proposta do Real Madrid ou do Barcelona, é óbvio que não podes deixar passar uma oportunidade dessas, mas se ficar aqui também estou a lutar pela qualificação para a Liga dos Campeões e por coisas importantes», destacou.

O avançado mexicano sabe que, no Wolverhampton, não terá condições para lutar pelo título em Inglaterra, mas, de qualquer forma, sente-se acarinhado e feliz na equipa liderada por Nuno Espírito Santo.

«Lutar pelo título aqui parece-me difícil, mas estamos nos oitavos de final da Liga Europa. Acho que vir para o Wolverhampton foi a decisão certa, não estou arrependido. Aqui sinto-me um jogador importante para as pessoas e para a equipa, estou bem. Não fecho nenhuma porta, estou disponível para analisar qualquer proposta, mas não perco o sono com isso», referiu ainda.