O Reading propôs uma medida que promete mudar o panorama dos adeptos no Championship, a segunda divisão inglesa.

Segundo divulgou nas redes sociais, o clube de Lucas João enviou uma proposta aos outros 23 clubes do Championship para um acordo que permita reduzir o preço dos bilhetes dos adeptos visitantes.

O Reading definiu que vai permitir a entrada de adeptos dos clubes rivais no seu estádio por 20 libras (cerca de 23 euros), desde que os clubes façam o mesmo em relação aos seus adeptos.

Ainda de acordo com o clube da cidade de Reading, já três clubes aceitaram a proposta, restando saber se mais o vão fazer, promovendo uma concertação de preços baixos para os bilhetes de visitantes.

E quem ganha com o acordo são os adeptos. Por isso, trata-se de uma medida que vai agradar bastante aos fãs.

We wrote to the other 23 @SkyBetChamp clubs to offer a reciprocal ticketing arrangement: their fans can have away ticket prices capped at £20 at the Select Car Leasing Stadium, if our supporters can have the same at their ground.



We've already had three teams take it up...