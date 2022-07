Cheick Doucouré, reforço do Crystal Palace, contratado ao Lens, denunciou um caso de chantagem e tentativa de extorsão e já recebeu a solidariedade do seu novo treinador, Patrick Vieira.

O caso foi denunciado pelo advogado do jogador do Mali que diz que «várias pessoas» tentaram extorquir dinheiro ao seu cliente com documentos falsos que apontam para a identidade falsa de Doucouré.

«Essas pessoas afirmam, com provas falsas, que o meu cliente te uma dupla identidade e exigem o pagamento de uma soma em dinheiro em troca do silêncio. Várias mensagens de Whatsapp, acompanhadas pelos falsos documentos, foram enviadas ao meu cliente e a pessoas da sua entourage nos últimos dias», refere Me Rutman, advogado de Doucouré em comunicado.

Patrick Vieira, treinador do Crystal Palace, saiu em defesa do seu mais recente reforço em conferência de imprensa. «Já falei com ele e já falei com o seu advogado. Que fique claro que tanto eu como o clube apoiamos totalmente o nosso jogador. É qualquer coisa que ele, enquanto jogador, e nós, como clube, não podemos aceitar», referiu o antigo internacional francês.