A Federação inglesa (FA) retirou o vermelho direto mostrado a Jan Bednarek, defesa do Southampton, no jogo com o Manchester United, que terminou com a vitória da equipa de Bruno Fernandes por inusitados 9-0.

O Southampton recorreu da decisão do árbitro Mike Dean e a FA considerou a decisão errada após avaliação de uma comissão independente.

Assim, Bednarek poderá estar disponível no próximo jogo dos Saints, diante do Newcastle.

Jan Bednarek foi expulso aos 86 minutos na sequência de uma falta sobre Anthony Martial dentro da área. Inicialmente, o juiz apontou para a marca do castigo máximo, mas depois visionou as imagens e decidiu admoestar o defesa polaco com o cartão vermelho direto. Na sequência disso, Bruno Fernandes assinaria o 7-0.

Recorde-se que o Southampton jogou em inferioridade numérica durante quase todo o jogo: aos 2 minutos, Alexandre Jankewitz viu o vermelho direto.