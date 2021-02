O Leicester continua a caminhada imparável rumo à classificação para a Liga dos Campeões.

Neste domingo, com Ricardo Pereira a titular, a equipa de Brendan Rodgers foi a casa do Aston Villa por 2-1, isolando-se provisoriamente no segundo lugar da Premier League.

A vitória começou a ser construída ainda dentro dos primeiros 20 minutos, graças ao golo de James Maddison, após assistência de Harvey Barnes.

E quatro minutos após o golo inaugural, o mesmo Barnes apontou o segundo, dando maior tranquilidade aos foxes.

O Aston Villa ainda reduziu por Bertrand Traoré logo no início da segunda parte, mas o Leicester venceu mesmo e pressiona do Manchester United, que joga também neste domingo.