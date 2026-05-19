João Pedro, avançado brasileiro, foi eleito pelos adeptos do Chelsea o melhor jogador do clube na temporada 2025/26.

Depois de uma noite difícil para o jogador, que viu Carlo Ancelotti deixá-lo de fora dos convocados do Brasil para o Mundial, o avançado dos «blues» foi destacado pela época feita ao serviço do emblema londrino.

Chegado ao Chelsea no verão de 2025, sendo ainda importante na conquista do Mundial de Clubes, João Pedro apontou 20 golos e seis assistências em 40 jogos feitos na época de estreia pelos «blues».

O avançado de 24 anos venceu a votação dos sócios, deixando para trás Enzo Fernandez, em segundo lugar, e Moises Caicedo, em terceiro.