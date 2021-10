Destaque do empate do Everton em casa do Manchester United, no sábado, Andros Townsend surpreendeu Old Trafford ao festejar o seu golo à Cristiano Ronaldo, na ‘cara’ do avançado português.

Em entrevista ao talkSPORT, o extremo inglês revelou que já tinha planeado festejar assim, mas confessou que teve medo da resposta do avançado português.

«Discutimos isso no treino do dia anterior. Os rapazes perguntaram-se se eu o faria [festejo à Ronaldo] se marcasse. Eu disse que sim, mas eles disseram-se uma coisa: ‘Tem a certeza que fazes isso se estivermos a ganhar ou se o jogo estiver a acabar, para o Ronaldo não ter opção de responder», afirmou.

«Empolguei-me um pouco, quase me desequilibrei e caí de costas. Olhei para o tempo e estava nos 65 minutos. Dei meia-hora ao melhor jogador para fazer de mim figura de parvo e marcar o golo da vitória. Felizmente, isso não aconteceu», prosseguiu.

Depois disso, Townsend ainda teve ‘lata’ para ir pedir a camisola a Ronaldo, mesmo com o capitão da Seleção Nacional visivelmente insatisfeito.

«O meu objetivo era não sair de Old Trafford sem a camisola do Cristiano Ronaldo. Vocês viram no final do jogo, corri logo em direção a ele. Não sei o que é que ele estava a murmurar, mas não era inglês.»

«Estava a murmurar coisas em português e pedi-lhe três ou quatro vezes a camisola. Ele acabou por ceder e dizer-me que me dava nos balneários. Esta camisola vai ficar comigo», atirou.