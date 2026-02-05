O técnico de equipamentos, vulgo roupeiro, do Reading, clube que compete no terceiro escalão do futebol inglês, foi suspenso por seis jogos na sequência de insultos homofóbicos proferidos contra o árbitro Matt Corlett.

O caso aconteceu durante a primeira parte do jogo entre o Reading e o Huddersfield, em agosto do ano passado. Nessa ocasião, Richard Bone, técnico de equipamentos dos royals, gritou: «Ele deveria estar na National League (distritais). Ele chupou uma p*** para chegar a este nível.»

O insulto foi registado pelo quarto árbitro do encontro, tendo Richard Bone admitido a autoria da frase, da qual se arrependeu. Chamado a depor perante uma comissão independente, garantiu ter-se tratado de «um incidente único e sem exemplo».

Apesar do arrependimento demonstrado, o roupeiro do Reading cumpre, desde o dia 23 de janeiro, uma suspensão de seis jogos, a punição mínima inscrita nos regulamentos para casos desta natureza. Para além disso, terá de pagar uma multa de 200 libras, pouco mais do que 232 euros, e frequentar uma formação.