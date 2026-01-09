Roy Keane: «Manchester United tem Ferguson a pairar como um mau cheiro»
Antigo capitão dos «red devils» critica processo de decisões após a saída de Ruben Amorim
Roy Keane voltou a deixar duras críticas à liderança do Manchester United, desta vez com palavras particularmente fortes dirigidas a Sir Alex Ferguson.
Em comentário na Sky Sports, após o empate sem golos entre Arsenal e Liverpool, o antigo médio e capitão dos «red devils» afirmou que o histórico treinador continua a «andar por ali como um mau cheiro», numa referência à influência que mantém nos bastidores de Old Trafford.
As declarações surgem depois de ter sido noticiado que Ferguson, de 84 anos, reuniu recentemente com o diretor executivo Omar Berrada e o diretor desportivo Jason Wilcox, na sequência do despedimento de Ruben Amorim, e de ter dado o seu aval à escolha de Darren Fletcher como treinador interino.
«Quem é que manda realmente no Manchester United? Ainda tens o Ferguson e o David Gill a pairar como um mau cheiro», disparou Keane, questionando de forma direta o processo de escolha de treinadores no clube. O antigo internacional irlandês mostrou-se perplexo com a sucessão de apostas falhadas nos últimos anos.
«O que acontece nessas entrevistas? Como é que ao fim de 12 ou 14 meses percebem que afinal ‘não é o homem certo’? Isso não se avalia logo quando se fala com alguém?», acrescentou.
Keane, de 54 anos, criticou ainda o nível exibicional recente da equipa e o discurso indulgente em torno das prestações.
«Dizer que foi um bom jogo é uma parvoíce, lixo absoluto. Andamos em círculos», afirmou, deixando implícita a ideia de que qualquer ex-jogador do United parece hoje ter caminho aberto para o cargo.
O Manchester United ainda não anunciou o sucessor definitivo de Ruben Amorim, e segundo a imprensa inglesa está a ponderar a nomeação de um novo treinador interino antes de tomar uma decisão estrutural apenas no verão.