Ruben Amorim assumiu que a derrota, em casa, diante do Crystal Palace (0-2),«é um resultado mesmo mau», sobretudo, para os adeptos, mas considera que a equipa evoluiu em relação aos últimos jogos.

«O resultado é mesmo mau. A exibição foi um bocadinho melhor em relação aos últimos jogos. Controlámos as transições do Crystal Palace muito bem. Sofremos dois golos que podemos evitar e a lesão do Lisandro Martinez foi dura para a equipa», destacou o treinador, aos microfones da Sky Sports, logo após o final do jogo.

Além da derrota, o Manchester United perdeu Lisandro Martinez, ao que tudo indica, com uma lesão grave. «Vamos ver nos próximos dias, mas penso que é uma situação séria. Ele não é apenas um grande jogador, tem uma forte personalidade no balneário. Ele sentiu e quando és jogador, sabes logo quando uma situação é séria. Vamos ajudá-lo neste momento difícil, tal como ele já nos ajudou», comentou.

Mais um desaire em casa, mas Amorim encontra pontos positivos no jogo deste domingo. «É normal que os adeptos se sintam negativos, é uma época difícil para eles, mas o futebol pode mudar em certos momentos. Vou preparar o próximo jogo e olhar para a frente. As coisas vão melhorar», destacou.

As mesmas sensações que o treinador transmitiu, logo a seguir, à BBC. Durante o jogo senti que a equipa fez algumas coisas bem. Sofremos dois golos que podemos evitar, é que é mesmo frustrante. Vejo alguns pontos positivos na exibição, mas não no resultado. É uma época muito difícil nesta altura, os jogadores estão a experimentar coisas novas, no sentido de melhorarmos. Temos de seguir em frente. Tivemos mais posse de bola, fizemos mais ligações, criámos mais oportunidades, mas não conseguimos marcar e isso fez a diferença hoje», comentou ainda.

Depois de três vitórias consecutivas, o Manchester United voltou a perder, em Old Trafford, diante dos seus adeptos.