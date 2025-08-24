O Manchester United não foi além de um empate a uma bola frente ao Fulham, em Craven Cottage, e Ruben Amorim admitiu frustração com a forma como a sua equipa deixou escapar a vitória na segunda jornada da Premier League.

Em declarações à BBC, o treinador português assumiu que esperava mais da sua equipa, sobretudo depois de se ter adiantado no marcador.

«Se olharmos para o início do jogo, o empate é muito dececionante, mas no final eles estavam no melhor momento quando o jogo terminou. Fomos uma boa equipa até ao nosso golo, mas depois esquecemos as nossas ideias porque queríamos muito ganhar o jogo», reconheceu Amorim.

O técnico explicou que a entrada em campo foi positiva, na sequência do que a equipa tinha mostrado na vitória sobre o Arsenal, mas lamentou a quebra de identidade ao longo do encontro.

«Continuámos com a mesma dinâmica que mostrámos no último jogo e temos de manter isso até aos 90 minutos. Sei que podemos fazer melhor, é por isso que estou frustrado», sublinhou.

Amorim também comentou a grande penalidade desperdiçada por Bruno Fernandes, capitão dos «red devils», assegurando que não vai apontar culpas.

«Isso não importa, tem de se esquecer durante o jogo. Ele quer muito ganhar, é o nosso líder e tem muita responsabilidade. Senti que ele falhou e ficou a pensar nisso, mas temos de seguir em frente».

Sobre as dúvidas na baliza, com Altay Bayindir novamente titular, o treinador português explicou que a escolha continuará a ser feita jogo a jogo.

«Analiso a quantidade de treino, o que vejo na pré-época e nos jogos, e tento decidir quem é o melhor guarda-redes para utilizar. É assim que vou continuar a fazer», apontou.

Com este empate, o Manchester United soma um ponto em dois jogos, mas Amorim garantiu que a equipa «vai melhorar» e que o mais importante continua a ser «trabalhar sobre o esforço e a identidade».