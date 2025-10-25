O Manchester United venceu este domingo o Brighton por 4-2, em Old Trafford, num jogo em que voltou a mostrar eficácia ofensiva e alguma instabilidade defensiva nos minutos finais.

Ruben Amorim, que vive finalmente um bom momento à frente dos «red devils» para o campeonato, mostrou-se satisfeito com o desempenho global da equipa, sublinhando o crescimento do grupo na forma como reage a momentos de pressão.

«Sinto-me bem. Três pontos em casa. Jogámos bem e sofremos no fim, um pouco por culpa nossa. Eles fizeram tudo. Correram, jogaram com bola, chutaram quando foi preciso. Foi um bom jogo», começou por dizer o treinador português à Sky Sports.

Sobre o final mais apertado da partida, com dois golos sofridos, Amorim relativizou o nervosismo e elogiou o adversário.

«É algo que acontece no futebol. Eles têm muito talento e qualidade com bola. Aproveitaram o momento para controlar o jogo, mas estamos a melhorar na forma como respondemos aos maus momentos. Hoje voltámos a fazê-lo».

Questionado sobre o momento que mais o marcou, o técnico de 39 anos destacou a atmosfera vivida em Old Trafford.

«Depois do terceiro golo, o barulho do estádio não foi normal. Foi um momento diferente. Foi a primeira vez que senti aquele som, aquele ambiente. Foi um bom momento para mim», acrescentou.

Amorim reforçou ainda a importância de manter a consistência e a concentração, mesmo após uma boa fase de resultados.

«Sente-se uma diferença. Antes deste jogo, o ambiente entre todos já era diferente. Não era ansiedade, era entusiasmo por jogar em casa. Hoje é para desfrutar, mas amanhã já temos de preparar o próximo jogo. Se olharmos para a tabela, uma semana pode mudar tudo. Temos de ter medo de voltar a um mau momento», afirmou o técnico luso.

Por fim, Ruben Amorim elogiou o trabalho dos seus avançados, destacando a entrega e a disciplina defensiva do trio da frente.

«Eles têm muito talento. Gostei da forma como os três da frente defenderam. O Cunha fez um ótimo trabalho a defender, foi completamente diferente dos primeiros jogos. O Mbeumo é uma máquina de trabalho e o Sesko esteve sempre lá. Podes ter todo o talento do mundo, mas se não lutares nesta liga, não tens hipótese», concluiu.