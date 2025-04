Domingo é dia de dérbi de Manchester. Ruben Amorim, treinador do Man. United fez já uma antevisão do duelo frente aos citizens, e desvalorizou os «problemas» do clube de Pep Guardiola.

«Estou mais concentrado nos nossos problemas. Temos problemas maiores do que o Man City. Eles tiveram aquela fase, naquele momento, mas melhoraram. Podem jogar de formas diferentes e é difícil perceber e pensar como nos vão defrontar», começou por dizer em conferência de imprensa o técnico português.

«Têm talvez o melhor treinador do mundo, têm jogadores de topo, por isso vai ser um jogo difícil. Mas estou muito concentrado em melhorar a nossa equipa, não estou concentrado nas melhorias do Man. City», atirou.

A época não tem sido nada fácil para Amorim nos «red devils», mas um dos triunfos mais sonantes aconteceu no princípio da sua «estadia» em Inglaterra depois da vitória sobre o Man. City no jogo da primeira volta do campeonato. No entanto, o treinador de 40 anos não recorda o triunfo no dérbi como «um momento especial».

«Às vezes, fico muito feliz com as pequenas coisas, não com as grandes. Aqui e noutros clubes, não vejo uma vitória como um momento especial. Um momento especial é ser realmente competitivo para ganhar títulos. Mesmo na terceira divisão, é possível ganhar à melhor equipa do país», referiu.

Amorim aproveitou a ocasião para tecer rasgados elogios a Kevin de Bruyne. O médio anunciou esta sexta-feira que vai sair dos «citizens» no final da presente temporada.

«É um dos melhores médios da Premier League. O tempo passa para toda a gente, por isso é uma coisa natural. Melhorou o campeonato, estava no lado errado de Manchester. Desejo-lhe boa sorte. Tive o prazer de o ver muitas vezes em Portugal. Espero que ele goze o resto da sua vida», afirmou o técnico do Man. United.

Já afastado há muito de qualquer oportunidade de conquistar a Liga inglesa, o antigo treinador do Sporting não quer pensar que «vai demorar muitos anos» para conquistar o título que foge aos «red devils» desde 2012/13. No entanto, Amorim reconhece que muito dificilmente será já na próxima época que o Man. United vai levantar o troféu.

«Estamos a mudar muitas coisas dentro do clube e sabemos que vai demorar muito tempo, mas não vou dizer que preciso de muitos anos. O nosso objetivo é o próximo ano. Não estou a dizer que vamos ganhar o título no próximo ano, não sou louco. Estamos a sofrer muito para que o próximo ano seja muito melhor».

«Não posso dizer que em quatro anos ainda vamos tentar alguma coisa. Para mim, vamos começar na próxima época. Temos de ser muito melhores porque este é um clube enorme e quero colocar essa pressão em mim e em toda a gente aqui», concluiu.

De recordar, o Manchester United vai receber o Manchester City este domingo, às 16h30, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.