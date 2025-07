O Manchester United recusou uma proposta recorde da Amazon Prime para um documentário com acesso total ao clube na próxima temporada, após Ruben Amorim ter manifestado preocupações com o impacto na equipa principal.

Segundo o The Athletic, o clube esteve meses em negociações secretas com a gigante do streaming no final da época 2024/25. O valor oferecido pela Amazon — superior a 10 milhões de libras (11,6 milhões de euros) — seria o mais alto já pago por uma série do género, ultrapassando edições anteriores com Arsenal, Manchester City e Tottenham, na altura com José Mourinho no comando dos Spurs.

Apesar do interesse da direção — incluindo Sir Jim Ratcliffe e o CEO Omar Berrada —, o técnico português, que vive um início turbulento em Old Trafford (ficou em 15.º lugar na Liga inglesa e perdeu na final da Liga Europa), argumentou que as filmagens seriam uma intromissão indesejada no balneário dos red devils.

A Amazon oferecia um alívio financeiro imediato, mas o projeto exigia acesso ilimitado aos vestiários — algo inviável sem o aval de Amorim e dos jogadores. Podia parecer que devido ao endividamento do clube, que já levou vários funcionários a ser despedidos, a decisão de aceitar o projeto fosse fácil de fazer, no entanto, a direção do Man. United respeitou a opinião de Amorim e acabou por rejeitar qualquer acordo.