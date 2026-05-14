Ausente dos relvados desde que se lesionou a 25 de abril na vitória sobre o Crystal Palace, Mohamed Salah está recuperado de lesão.

Arne Slot, treinador dos Reds, confirmou que o avançado egípcio está convocado para a visita desta sexta-feira a casa do Aston Villa, num jogo importante para a luta pelo quarto lugar da Premier League.

Apesar disso, o técnico neerlandês avisou que a condição física de Salah ainda acarreta alguma cautela: «Vai estar disponível apenas para alguns minutos, mas esperamos que possa entrar», disse na antevisão ao jogo da 37.ª jornada.