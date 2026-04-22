«Se o Bruno Fernandes estivesse no Man City seria top-3 na Bola de Ouro»
Ideia defendida por Paul Pogba, que se baseia nos números e nas exibições do português no United
Ideia defendida por Paul Pogba, que se baseia nos números e nas exibições do português no United
Paul Pogba acredita que se Bruno Fernandes joga-se pelo Manchester City, figuraria entre os três finalistas no prémio da Bola de Ouro, atribuído pela prestigiada publicação France Football e que premeia o melhor futebolista do mundo em cada ano.
Em conversa com Rio Ferdinand, Pogba começou por questionar: «Pode o Bruno Fernandes fazer ainda mais no Manchester United?»
Lembrando «os números que tem esta época e a forma como joga», o internacional francês defendeu que «se metesses o Bruno Fernandes no City, ele seria top-3 na Bola de Ouro».
O médio português marcou oito golos e fez 19 assistências em 32 jogos, esta temporada, ao serviço do Manchester United. São números de respeito, de facto, mas o que lhe faltará para ter outro relevo na eleição da Bola de Ouro? «Quando não ganhas no futebol…», atirou Pogba, em alusão às temporadas modestas dos Red Devils, nos últimos anos.