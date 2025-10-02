Seca de golos de Gyökeres não preocupa Arteta: «Tem ajudado muito a equipa»
Treinador do Arsenal elogia antigo avançado do Sporting, que não marca há cinco jogos
Treinador do Arsenal elogia antigo avançado do Sporting, que não marca há cinco jogos
Apesar de contar apenas três golos nos primeiros nove jogos ao serviço do Arsenal, Viktor Gyökeres recebeu elogios do seu treinador, Mikel Arteta, após o jogo da Champions com o Olympiakos, no qual o sueco ficou em branco e foi o segundo pior jogador dos Gunners, entre os titulares, de acordo com os dados do SofaScore.
Gyökeres até esteve ligado ao lance que resultou no 1-0 dos londrinos, apontado por Martinelli na recarga a uma bola ao poste atirada pelo sueco, mas acabou o encontro com uma avaliação de apenas 6,6 valores pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol. No onze inicial do Arsenal, só Leandro Trossard teve pior nota [6,5].
O quinto jogo consecutivo sem marcar pelos Gunners não muda a opinião de Mikel Arteta sobre o antigo avançado do Sporting, que, no seu entender, «tem ajudado muito a equipa».
«Sinto que ele está a melhorar a cada jogo. [Frente ao Olympiakos] Foi bem contrariado em algumas situações e acertou no poste, mas fez uma exibição excecional. É claro que quero que ele marque golos, mas quando não o consegue fazer, tem trabalhado para a equipa», sustentou o técnico, após o duelo do Arsenal com o clube grego, para a segunda jornada da fase inicial da Liga dos Campeões.
Os três golos que Viktor Gyökeres leva esta época foram todos apontados na Premier League [dois ao Leeds e um ao Nottingham Forest]. Um registo muito aquém do conseguido nos dois anos que passou no Sporting, onde marcou 97 golos em 102 jogos, números que convenceram os londrinos a pagarem pelo seu passe, no último verão, mais de 65 milhões de euros.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?