Apesar de contar apenas três golos nos primeiros nove jogos ao serviço do Arsenal, Viktor Gyökeres recebeu elogios do seu treinador, Mikel Arteta, após o jogo da Champions com o Olympiakos, no qual o sueco ficou em branco e foi o segundo pior jogador dos Gunners, entre os titulares, de acordo com os dados do SofaScore.

Gyökeres até esteve ligado ao lance que resultou no 1-0 dos londrinos, apontado por Martinelli na recarga a uma bola ao poste atirada pelo sueco, mas acabou o encontro com uma avaliação de apenas 6,6 valores pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol. No onze inicial do Arsenal, só Leandro Trossard teve pior nota [6,5].

O quinto jogo consecutivo sem marcar pelos Gunners não muda a opinião de Mikel Arteta sobre o antigo avançado do Sporting, que, no seu entender, «tem ajudado muito a equipa».

«Sinto que ele está a melhorar a cada jogo. [Frente ao Olympiakos] Foi bem contrariado em algumas situações e acertou no poste, mas fez uma exibição excecional. É claro que quero que ele marque golos, mas quando não o consegue fazer, tem trabalhado para a equipa», sustentou o técnico, após o duelo do Arsenal com o clube grego, para a segunda jornada da fase inicial da Liga dos Campeões.

Os três golos que Viktor Gyökeres leva esta época foram todos apontados na Premier League [dois ao Leeds e um ao Nottingham Forest]. Um registo muito aquém do conseguido nos dois anos que passou no Sporting, onde marcou 97 golos em 102 jogos, números que convenceram os londrinos a pagarem pelo seu passe, no último verão, mais de 65 milhões de euros.

