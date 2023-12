O Arsenal, líder da Premier League, consolidou essa posição este sábado, na receção ao Wolverhampton (2-1), em jogo da 14.ª jornada da competição.

Bukayo Saka (6m) e Odegaard (13m), com dois golos de grande qualidade coletiva, deram uma vantagem precoce aos gunners (que tiveram Cédric no banco).

Pouco depois, José Sá, guarda-redes português dos wolves – Nélson Semedo e Toti Gomes também foram titulares –, saiu lesionado e foi substituído por Daniel Bentley.

Na segunda parte, a quatro minutos dos 90, Semedo assistiu Matheus Cunha e reduziu para o Wolverhampton, que teve ainda Fábio Silva no banco.

Com este resultado, o Arsenal soma agora 33 pontos em 14 jogos, mais quatro do que o City, segundo, mas mais um jogo. O Wolverhampton é 13.º, com 15 pontos.

Nos outros jogos da tarde, o Brentford recebeu e venceu o Luton, por 3-1, ao passo que o Burnley goleou na receção ao Sheffield United, por 5-0.