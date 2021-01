O Sheffield United revelou esta segunda-feira que abriu uma «investigação interna» depois de surgirem nas redes sociais fotografias de um aparatoso acidente que terá envolvido Lys Mousset, jogador do clube.

Segundo a imprensa inglesa, a polícia de South Yorkshire confirmou que dois homens na casa dos 20 anos foram detidos sob suspeita de condução sob o efeito de álcool, isto depois de um carro de luxo ter embatido em viaturas que estavam estacionadas, na madrugada de segunda-feira.

Os dois homens foram entretanto libertados após interrogatório policial, mas o Sheffield não demorou a reagir.

«Os dirigentes do Sheffield United estão cientes da circulação de imagens nas redes sociais e estão em investigações internas», escreveu o último classificado da Premier League.

O estado em que ficou o carro de Lys Mousset:

Sheffield United say they're making internal inquiries after what appears to be Lys Mousset's Lamborghini Aventador was involved in a collision last night. Police have arrested two men in their 20s on suspicion of being over the prescribed limit. Story soon #sufc #twitterblades pic.twitter.com/Yic6yrxnxX