Slot não descarta Isak até ao final da temporada: «Espero que ainda tenha um papel»
Avançado do Liverpool sofreu fratura do perónio no lance do golo frente ao Tottenham
Alexander Isak vai estar afastado dos relvados durante vários meses, após ter sido operado na segunda-feira a um problema no tornozelo que incluiu uma fratura do perónio, confirmou Arne Slot.
Ainda assim, o treinador do Liverpool acredita que o internacional sueco poderá regressar antes do final da temporada.
«Vai ser uma lesão longa. Estamos a falar de alguns meses. É uma enorme desilusão para ele e, naturalmente, também para nós», começou por dizer o técnico dos reds.
Apesar da gravidade da lesão, o Slot mostrou-se confiante de que Isak ainda poderá dar o seu contributo na reta final da época.
«Sim, acredito que ainda possa ter um papel no fim da temporada», assegurou.
Slot recordou as dificuldades sentidas por Isak desde a chegada a Anfield, explicando que a adaptação foi condicionada pela ausência de pré-época e pela elevada exigência da Premier League.
«Quando chegas a um novo clube queres mostrar logo tudo o que tens, mas isso foi impossível. Sem treinar a sério durante três ou quatro meses, nesta liga é muito difícil ter impacto», explicou.
O treinador lamentou ainda que a lesão surja numa fase em que o avançado começava a aproximar-se do seu melhor nível.
«Vimos isso no golo frente ao West Ham e agora contra o Tottenham. Estava cada vez mais perto do jogador que foi no Newcastle», concluiu.