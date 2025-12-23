Alexander Isak vai estar afastado dos relvados durante vários meses, após ter sido operado na segunda-feira a um problema no tornozelo que incluiu uma fratura do perónio, confirmou Arne Slot.

Ainda assim, o treinador do Liverpool acredita que o internacional sueco poderá regressar antes do final da temporada.

«Vai ser uma lesão longa. Estamos a falar de alguns meses. É uma enorme desilusão para ele e, naturalmente, também para nós», começou por dizer o técnico dos reds.

Apesar da gravidade da lesão, o Slot mostrou-se confiante de que Isak ainda poderá dar o seu contributo na reta final da época.

«Sim, acredito que ainda possa ter um papel no fim da temporada», assegurou.

Slot recordou as dificuldades sentidas por Isak desde a chegada a Anfield, explicando que a adaptação foi condicionada pela ausência de pré-época e pela elevada exigência da Premier League.

«Quando chegas a um novo clube queres mostrar logo tudo o que tens, mas isso foi impossível. Sem treinar a sério durante três ou quatro meses, nesta liga é muito difícil ter impacto», explicou.

O treinador lamentou ainda que a lesão surja numa fase em que o avançado começava a aproximar-se do seu melhor nível.

«Vimos isso no golo frente ao West Ham e agora contra o Tottenham. Estava cada vez mais perto do jogador que foi no Newcastle», concluiu.