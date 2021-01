Sokratis Papastathopoulos chegou esta quarta-feira a acordo com o Arsenal para antecipar o final do seu contrato que terminava no final da corrente temporada. O experiente central grego, de 32 anos, já não tinha sido inscrito esta época na Premier League, nem na Liga Europa.

«Um dos períodos mais felizes da minha carreira chegou hoje ao fim. Foi uma honra vestir a camisola do Arsenal e quero agradecer a todos os treinadores, companheiros e adeptos de todo o mundo pelo amor e respeito que de deram», destacou central num curto depoimento publicado nas redes sociais.

One of the most enjoyable times in my career ended today. It has been an honour to wear the Arsenal shirt and I want to thank all the coaches, team-mates, staff and fans around the world for the love and respect they have given me. pic.twitter.com/F5p3VEXX2i