O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, apontou nesta sexta-feira Edinson Cavani à estreia diante do Chelsea, neste sábado.

«O Edinson [Cavani] quer deixar para trás todas as etapas que teve de ultrapassar para no programa de adaptação e está pronto para deixar marca», declarou o técnico na antevisão ao jogo com os blues.